شاهد.. ملخص عام 2022 في باكستان

العالم - مراسلون

في التفاصيل.. تلخيص عام 2022 في باكستان، لا يمكن حصره الا تحت عنوان "عام الأزمات السياسية بامتياز"، الحدث الأبرز كان في شهر نيسان، حيث أطاحت الحركة الديمقراطية الباكستانية بحكومة عمران خان في سابقة لم تشهدها البلاد، وذلك من خلال التصويت على قرار حجب الثقة عن الحكومة التي لم تكمل سوى ثلاثة اعوام ونصف من أصل مدتها البالغة خمس سنوات، لتشكل هي بعد ذلك الحكومة برئاسة شهباز شريف عقب انسحاب جماعيّ لنواب حركة الإنصاف من الجمعية الوطنية، الأمر الذي جعل برلمان البلاد لأول مرة في التاريخ "برلمان اللون الواحد".

عمران خان لم يستسلم لخصومه السياسيين، بل اعتبر ان مؤامرة امريكية تقف خلف الاطاحة بحكومته، فنزل الى الشارع وانصاره في "مسيرة التحرير الطويلة" نحو العاصمة العسكرية راولبندي، مطالبا باجراء انتخابات مبكرة، بالتزامن مع مواجهته للقضاء التي اثرت على مساره السياسي عبر سحب الأهلية القانونية منه ومنعه من الترشح للانتخابات، لكن الأبرز كان تعرضه لمحاولة اغتيال في لاهور، فقلبت الامور راسا على عقب وقرر الانسحاب من البرلمانات الاقليمية ليدفع بالحكومات الاقليمية نحو الفراغ.

كل ذلك كان أمام المؤسسة العسكرية التي فقدت الكثير بسبب اتهامها بالتدخل في الشأن الداخلي، ليكون تعيين قائد الجيش الجديد الحدث الأبرز الذي يعول عليه لحل الأزمات السياسية، خاصة بعد التداعيات التي فرضها الداخل على العلاقات الخارجية خاصة مع أمريكا والغرب.

ولم يكتفي العام عند هذا الحد فجاءت كارثة الفيضانات التي أرجعت البلاد 20 عاما الى الوراء مؤدية لاضرار انسانية ومادية جسيمة، لتضاعف بذلك الاضرار الاقتصادية ولتضع المواطن الباكستاني امام تحدي التضخم والفقر والعوز.

يودع الباكستانيون عام صعبا مر عليهم، متأملين بأن يحمل العام الجديد يحمل لهم الخير والخروج من مشاكلهم.