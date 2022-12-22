شاهد.. انتشار المخدرات في السعودية ونشطاء التواصل غاضبون

العالم - خاص بالعالم

باتت المخدرات مشكلة صعبة تؤثر سلبا على المجتمع السعودي حيث كشف تقرير انتشار المخدرات بشكل واسع في المجتمع السعودي وذلك بمساعدة مسؤولين وأمراء من العائلة المالكة.

هذا الموضوع أثار غضبا وانتقادات في شبكات التواصل حيث جاء في حساب "انا لا ازال حيا أرزق" حول هذا الموضوع: "علاج المخدرات في السعودية بسيط جدا محاسبة الامراء. هم من يدخلون المخدرات ويعطلون عمل الاجهزة الامنية".

وكتب "وائل" حول هذا الموضوع معلقا: "اعتقد سنرى زواج المثليين في السعودية خطة عشرين ثلاثين. مجتمع حشيش مخدرات دعارة".

وجاء في حساب "إكسبرت" حول هذا الموضوع: "ثبت أن اكبر سوق للمخدرات هو السعودية واكبر تجار ومستوردين هم الأمراء السعوديين بغطاء من سفارات بلادهم كما حصل مع الامير في مطار بيروت".

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