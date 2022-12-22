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مفاجأة مدوية بشأن عقد رونالدو مع النصر السعودي

مفاجأة مدوية بشأن عقد رونالدو مع النصر السعودي
الخميس ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٢٣ بتوقيت غرينتش

أكدت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن نادي النصر السعودي حسم بالفعل تفاصيل صفقة التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ويتبقى التوقيع الرسمي.

العالم- السعودية

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن مفاجأة كبيرة في صفقة تعاقد النصر السعودي مع رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، مؤكدة أن عقد رونالدو مع النصر، سيمتد حتى 2030، سنتان ونصف منها كلاعب، والباقي كسفير ترشيح المملكة مع مصر واليونان لتنظيم مونديال 2030.

وأوضحت "ماركا" مراحل المفاوضات بين الطرفين، حيث قدم النصر عرضه المغري يوم 23 نوفمبر، وبدأ الاتفاق يوم 5 ديسمبر، قبل الإعلان عن أن كريستيانو رونالدو قرر بالفعل اللعب لمدة عامين ونصف في السعودية.

كما أن الاتفاق تضمن أن يسقط النصر 3 محترفين أجانب من قائمته لتفادي أي خرق للإنفاق المالي، وسيكون كل من الأرجنتيني بيتي مارتنيز، والأوزبيكي جلال الدين مشاريبوف، على رأس المغادرين من قائمة النصر.

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