ابو الغيط يؤكد لبنان سيخرج من الأزمة

العالم - لبنان

وذكر الامين العام لجامعة الدول العربية، بعد لقاء رئيس مجلس النواب "انني تشرفت بلقاء بري، والحقيقة تم الحديث في مجمله على الوضع اللبناني وعلى كيفية الخروج من هذا الوضع الإقتصادي السياسي المأزوم، وتركز الأمر على إنتخاب الرئيس اللبناني القادم، وشرح لي كل الآليات المتاحة وما قام به هو شخصيا من جهد لتأمين الخروج من هذا الوضع".

وأضاف، "اننا نستشعر رغم كل الصعوبات السياسية والاقتصادية اللبنانية، ان لبنان بالتأكيد سوف يخرج من هذه الازمة. الامر يبدأ بانتخاب الرئيس، ثم إطلاق اليات الإقتصاد اللبناني، وأثق أن الخيال والفاعلية للعقل اللبناني قادران على تحقيق إنفراج في الموقف".

وسئل ابو الغيط: "الى متى لبنان ليس على الاولوية العربية؟ وهل هناك من مبادرة عربية في موضوع الرئاسة؟"، فاجاب: "هناك الكثير من الاحتمالات، ولكن لا استطيع ان اتحدث في شيء محدد حاليا".