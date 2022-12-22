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طهران ودمشق توقعان مذكرة تفاهم بشأن التجارة المشتركة

طهران ودمشق توقعان مذكرة تفاهم بشأن التجارة المشتركة
الخميس ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

وقعت وزارة التجارة السورية وجمعية الصداقة الشعبية السورية الإيرانية مذكرة تفاهم حول تفعيل اتفاقيات خاصة بالمقايضة بين الجانبين، وتقديم كل المواد الأساسية التي تحتاجها سوريا.

العالم - سوريا

وبموجب المذكرة يعمل الجانبان على إحداث شركة سورية إيرانية مشتركة ما بين المؤسسة السورية للتجارة والجانب الإيراني تهدف لتطوير منافذ البيع ومعامل التصنيع وخطوط الفرز والتوضيب ووحدات التبريد في السورية للتجارة.

وتم ذلك خلال اجتماع بحث فيه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم مع رئيس جمعية الصداقة الشعبية السورية الإيرانية آية الله حسن أختري والوفد المرافق له سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية وتطويرها بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين الصديقين.

وشدد الوزير سالم على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية على مستويات مختلفة لترقى إلى العلاقات بين قيادتي البلدين، منوهاً بعمق العلاقات السورية الإيرانية وأهمية فتح آفاق واسعة لخدمة مصالح الشعبين الصديقين اللذين يتعرضان لأبشع أنواع الحصار الظالم المفروض عليهما.

من جهته أكد أختري أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بشكل عام وتأمين المواد الأساسية للمواطنين السوريين وعلى رأسها الغذائية بشكل خاص.

حضر الاجتماع معاون وزير التجارة الداخلية لشؤون حماية المستهلك سامر سوسي ومدير عام السورية للتجارة زياد هزاع وعدد من المديرين المركزيين في الوزارة.

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