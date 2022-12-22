بوتين: مخزون كييف العسكري ينفذ ونحن قادرون على زيادة إنتاج الأسلحة

العالم - روسيا

وأضاف بوتين: "ليس لدينا مخاوف من أن الوضع الحالي لن يسمح لنا بتنفيذ الخطط المستقبلية.

وأشار بوتين إلى أن: "كل ما يتعلق بالعملية الخاصة هو إجراء حتمي وضروري، وبفضل جنودنا الذين يتصرفون بشرف"وروسيا تشعر بالثقة وكل الأهداف ستتحقق.

وأردف بوتين: "روسيا ستسعى جاهدة لإنهاء الصراع في أوكرانيا وكلما كان ذلك مبكرًا كان ذلك أفضل، بالطبع"قائلا ان هدف روسيا ليس استمرار دوران عجلة الصراع في أوكرانيا، ولكن وضع حد له.

ولفت بوتين إلى أن: "موارد دول الناتو ليست على وشك الانهيار، فالأسلحة (التي تصل لأوكرانيا) هي في الأساس من أصل سوفييتي، وهي تنتهي بدورها".

وتكلم بوتين عن إمداد أوكرانيا بمنظومات باتريوت للدفاع الجوي وقال ان أولئك الذين يعارضوننا ينطلقون من حقيقة أن هذا من المفترض أن يكون سلاحًا دفاعيًا، حسنًا، حسنًا، دعنا فقط نضع ذلك في الاعتبار، سيكون هناك دائمًا ترياق، لذا فإن أولئك الذين يفعلون ذلك يفعلونه عبثًا، هذا مجرد إطالة أمد للصراع، هذا كل ما في الأمر.

وأشار بوتين إلى أن روسيا تأخذ في الحسبان وتحسب كمية الأسلحة المتبقية في المستودعات في أوكرانيا.

وتابع ان روسيا تنفق الإمدادات العسكرية، نتحدث عن أرقام كبيرة، ولكن الفرق مع المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ضخم، وستنفد مخزونات كييف قريبًا، ونحن قادرون على زيادة إنتاج الأسلحة.

وقال بوتين بشأن الصراع في أوكرانيا: "لا أحد يريد توحيد الشعب الروسي إلا نحن - وسنفعل ذلك ... ونفعل ذلك حاليا".

وذكر بوتين أنه "سيوقع يومي الإثنين والثلاثاء مرسوما بشأن إجراءات الرد على سقف أسعار النفط"وسيكون الرد على سقف أسعار النفط في المرسوم احترازيًا، لأنه لا يوجد ضرر واضح لروسيا من هذا السقف ، فنحن نبيع تقريبًا بهذه الأسعار.

ووصف بوتين سقف أسعار الغاز بانه "محاولة للتنظيم الإداري، وإذا كان هذا يخالف عقودنا فنحن نحتفظ بالحق في الرد".