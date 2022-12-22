أمريكا تستعد لعاصفة شتوية "تحدث مرة كل 30 سنة"

العالم - الأميركيتان

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تتعرض فيه منطقة البحيرات العظمى لسلسلة من العواصف الشتوية خلال أكثر فترات السفر أزدحاماً في العام بسبب أعياد الميلاد.

وقال مكتب بافالو التابع لخدمة الأرصاد، الأربعاء: “ستنتج هذه العاصفة التي تحدث مرة واحدة في الجيل رياحاً عاتية شرقي بحيرة أونتاريو ليلة الخميس حتى صباح الجمعة، لتصل إلى منطقتنا يوم الجمعة وتستمر حتى السبت”.

وحذرت التنبيهات الجوية أكثر من 80 مليون مواطن أمريكي من العاصفة الشتوية القادمة، وقالت إن العاصفة ستجلب درجات حرارة متدنية تهدد الحياة.

وأكدت خدمة الأرصاد أن برودة بهذا الشكل قد تشكل قضمة الصقيع على الوجه أو أي جزء مكشوف من الجسم خلال دقائق، و”الموت إذا تعرض الجسم لفترة طويلة لدرجات الحرارة المتدنية”.

وستصل سرعة الرياح في بعض الولايات إلى 65 ميلاً في الساعة مما قد يؤدي إلى انقطاعات واسعة في التيار الكهربائي.

وحذرت خدمة الأرصاد السكان في بعض المناطق من التحول السريع للمطر إلى ثلوج مع انخفاض حاد في درجات الحرارة.

وسيؤدي الانخفاض الحاد في درجات الحرارة إلى حالة من التجمد صباح الجمعة في العديد من الولايات، وقد تسبب الرياح الباردة، التي تتدنى من 10 إلى 20 درجة تحت الصفر في نهاية هذا الأسبوع موجة من الصقيع.

وقد أسقطت عاصفة واحدة خلال الأسبوع الماضي أكثر من 80 بوصة من الثلج في ضواحي بعض المدن، بما في ذلك أورشارد بارك وهامبورغ.

هذا وألغت شركات طيران امريكية ما يقرب من ألفي رحلة جوية اليوم الخميس وغدا الجمعة مع تأثر مناطق شاسعة من الولايات المتحدة بموجة طقس شديد البرودة. وأعلنت شركات دلتا ويونايتد إيرلاينز وأمريكان إيرلاينز الثلاثاء أنها ستلغي رسوم تعديل الحجوزات وفروق الأسعار للركاب في عدد من المناطق المتضررة.