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إستمرار موجة الإضرابات في بريطانيا إثر إرتفاع تكلفة المعيشة

السبت ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

تواجه بريطانيا موجة إضرابات جديدة في كافة القطاعات تقريبا، أثارتها أزمة تكلفة المعيشة الناجمة عن ارتفاع التضخم وتدهور الاقتصاد، في وقت حذر فيه قادة النقابات من تصعيد كبير في إضرابات القطاع العام إذا لم تتحسن الأجور.

العالم - خاص بالعالم

وعلى خلفية اللجوء إلى فرض مزيد من الضرائب، وطلب مستمر على العمال المهاجرين إضافة لرفع معدلات الفائدة، وغيرها من الخطوات التي لم تنجح في كبح جماح التضخم والركود، تقول مجلة ايكونوميست البريطانية ان الدولة التي تعتبر نفسها نموذجا، قد أصبحت أضحوكة.

وتتواصل في بريطانيا إضرابات العمال في قطاعات مختلفة، احتجاجا على الأوضاع المعيشية وارتفاع التضخم وللمطالبة برفع الرواتب.

وفي أحدث التحركات،قرر عشرات الآلاف من العمال في قطاعات النقل والبريد وحرس الحدود في إنجلترا وويلز التوقف عن العمل في محاولة لفرض شروط أفضل، وذلك تزامنا مع المناقشات الجارية في مجلسي البرلمان البريطاني للصياغة النهائية للتشريع الجديد.

من جهتها، أعلنت نقابة التمريض عن إضراب جديد الشهر المقبل بعد الاضرابات الاخيرة التي شلت القطاع الصحي في البلاد وسط ازمة غير مسبوقة.

أما في فرنسا فقد اتفقت الحكومة مع العاملين في السكك الحديد على تعليق إضراب كان مقررا في رأس السنة مع استمراره خلال فترة أعياد الميلاد.

وقالت شركة السكك الحديد الفرنسية إن 200 ألف مسافر تأثروا بسبب الإضراب الذي نظمه عمال السكك الحديد الجمعة ويستمر السبت والأحد وسط وعود رسميةمن حكومة ماكرون اعتبرتها نقابات العمال بأنها لا تجاري الواع المأزوم.

وفي أوروبا ارتفعت فاتورة الطاقة إلى حوالي تريليون دولار بسبب الحرب في أوكرانيا، ويبدو أن أوروبا في طريقها نحو ازمة لا مثيل لها منذ عقود.

ولأول مرة يوفر الاوروبيين استهلاك مراكز التدفئة بينما لا يزال موسم الصقيع فى بدايته.

وقالت صحيفة / لابانجورديا/ الإسبانية فى تقرير لها إن الدول الاوروبية بدأت تلجأ الى اساليب وطرق جديدة لتوفير استهلاك الطاقة، وكل ذلك بسبب تداعيات مشاركة اوروبا في الحرب الروسية الأوكرانية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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