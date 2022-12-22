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الرئيس العراقي يؤكد ضرورة تضافر الجهود لتحسين الاوضاع المعيشية

الرئيس العراقي يؤكد ضرورة تضافر الجهود لتحسين الاوضاع المعيشية
الخميس ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، ضرورة تضافر الجهود لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين. 

العالم - العراق

وقال المكتب الإعلامي للرئاسة العراقية في بيان: إن" رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي".

وأضاف البيان، أن" اللقاء بحث تطورات الأوضاع العامة في البلد السياسية والأمنية والاقتصادية، وما تتطلبه من جهود تصب في حماية أمن واستقرار البلاد والمواطنين".

وأكد الرئيس العراقي، بحسب البيان، ضرورة وحدة الصف الوطني وتضافر جهود الجميع من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين كأولوية في العمل، ودعم جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها الوزاري في الارتقاء بالأوضاع في البلد سياسياً وأمنياً واقتصادياً وخدمياً وبما يعكس تطلعات العراقيين ويحقق طموحاتهم في حياة كريمة آمنة ومستقرة".

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