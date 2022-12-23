كوريا الشمالية تنفي مزاعم إمداد روسيا بالأسلحة

العالم-اسيا والباسفيك

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" عن متحدث باسم الوزارة قوله: "التقرير الافترائي الذي نشرته وسائل الإعلام اليابانية بأن كوريا الديمقراطية تزود روسيا بإمدادات عسكرية هو أبشع تلاعب بالرأي العام ولا يستحق أي تعليق".



وفي 22 ديسمبر، أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، أن كوريا الديمقراطية قد زودت شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة بالأسلحة وتخطط لمزيد من الإمدادات، وفي الوقت نفسه، قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن المنظمة ليس لديها معلومات حول الإمداد المزعوم للأسلحة من كوريا الديمقراطية، إلى "فاغنر".



وشدد الجانب الروسي مرارا وتكرارا، على أنه لا يحتاج إلى إمدادات أجنبية ليستخدمها في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لأن صناعة الدفاع في البلاد تتعامل مع مهامها بكفاءة.