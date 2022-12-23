موسكو توجه نصيحة للسفيرة الأمريكية الجديدة

العالم - روسيا

وقال مدير قسم إدارة أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية الروسية، ألكسندر دارتشيف، إن موسكو توصي السفيرة الأمريكية الجديدة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية، تحت غطاء عمل "المجتمع المدني".

كما دعا دارتشيف السفيرة الجديدة إلى الأخذ في الاعتبار أخطاء أسلافها، الذين "بدأ أحدهم بشكل سيئ، منذ مباشرته عمله".

وأشار دارتشيف إلى أن التدخل في شؤون روسيا الداخلية تحت غطاء العمل مع "المجتمع المدني" حول تلك الشخصية على الفور إلى شخصية منبوذة، مضيفا أنه "لن يُنصح السفيرة الجديدة باتباع هذا المسار الخاطئ".

ووافق مجلس الشوخ الأمريكي يوم 21 ديسمبر الجاري، على تعيين لين تريسي، سفيرة للولايات المتحدة في موسكو، وأيد ترشيحها 55 من أصل 100 عضو في مجلس النواب بالكونغرس.

وفي سبتمبر الماضي، أنهى جون سوليفان مهامه كسفير للولايات المتحدة لدى موسكو، وقال إن السبب وراء ذلك هو وفاة زوجته، التي كانت تكافح السرطان لفترة طويلة، وتم بعد ذلك تعيين إليزابيث روت، رئيسة مؤقتة للبعثة الدبلوماسية الأمريكية.

وعملت لين تريسي في روسيا من 2014 إلى 2017، خلال هذه الفترة كانت نائبة السفير الأمريكي الأسبق بموسكو جون تيفتن، وحتى خريف عام 2022 كانت تريسي سفيرة الولايات المتحدة في أرمينيا.