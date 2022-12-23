شاهد.. الجيش الأوكراني يستعيد السيطرة على مدينة باخموت

العالم – خاص بالعالم

وفيما حذر خبراء عسكريون من مفاجآت روسية تنتظر واشنطن في حال سلمت منظومة باتريوت إلى كييف قلل الرئيس الروسي فلادمير بوتين من قدرة المنظومة الأميركية واصفا اياها بالقديمة ولا تضاهي منظومة اس ثلاثمئة الروسية.

في التفاصيل، بعد معارك شرسة استمرت قرابة السبعة اشهر مدينة باخموت بإقليم دونباس في الشرق الاوكراني باتت تحت سيطرة كييف بحسب ما اعلن الجيش الاوكراني.

الجيش وفيما اشار الى قصف مكثف بالصواريخ تتعرض له مدينة باخموت بعد خروج القوات الروسية قال ان قواته استعادت السيطرة بشكل كامل على المدينة وذلك بعد ان كان قد اكد سيطرته على مواقع خسرها في باخموت وانه صد هجمات روسية على مواقعه في المدنية ونجح في طرد القوات الروسية وقوات فاغنر خارج حدود المنطقة الصناعية.

من جهتها قال وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية تواصل التقدم في محور دونيتسك بإقليم دونباس مشيرة الى مقتل عشرات الجنود الاوكرانيين فيما افادت هيئة الاركان الروسية ان القوات الروسية أصابت أكثر من الف وثلاثمئة هدف حيوي في أوكرانيا منذ بداية عملياتها العسكرية بأوكرانيا في شباط/فبراير الماضي.

وتعليقا على قرار واشنطن تسليم كييف منظومات باتريوت الاميركية، قال خبراء عسكريون ان الولايات المتحدة تنتظرها مفاجأة غير سارة من الروس عند تسليم هذه المنظومة للأوكرانيين. في حين رأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخطوة الاميركية ستؤدي إلى إطالة أمد الأزمة لكنه قلل من اهمية منظومة باتريوت.

وقال بوتين: "أولئك الذين يعارضوننا يتوقعون أن هذا من المفترض أن يكون سلاحا دفاعيا.. حسنا، سنضع ذلك في الاعتبار.. وسيكون هناك دائما ترياق له. إنهم يفعلون ذلك عبثا، هذا الأمر مجرد إطالة لأمد الأزمة في أوكرانيا. أنظمة باتريوت قديمة، ولا تعمل مثل الأنظمة الروسية 'إس-300'، والترياق لها سيكون موجودا دائما."

وردا على بوتين اتهم وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن الرئيس الروسي بعدم الاهتمام بالدبلوماسية لإنهاء الحرب. وقال أن بلاده لا تزال عازمة على استخدام جميع الإجراءات المناسبة لردع الهجمات الروسية على أوكرانيا، سواء كانت جوية أو برية أو بحرية.