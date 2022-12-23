مواجهات عنيفة في ولاية جنوب غرب الصومال

العالم- إفريقيا

وقال مسؤول محلي طلب عدم كشف هويته، "نسمع دوي رصاص عنيف في محيط المدينة بين القوات المحلية ومسلحين ينتمون لسياسي من أبناء الإقليم، يُدعى محمد أدن فركيتو، وهو مرشح للانتخابات الرئاسية في الولاية، بعد انتهاء المدة الدستورية للرئيس الحالي عبد العزيز حسن محمد".

وعقد عدد من السياسيين والمرشحين المعارضين للرئيس الحالي في الولاية، الذي مدّد لنفسه عاماً إضافياً بعد انتهاء ولايته في ديسمبر/كانون الأول الحالي، مؤتمراً صحافياً في مدينة بيدوا.

وقال المرشح محمد أدن في المؤتمر الصحافي، إن قوات للإقليم ووحدات من الشرطة الفيدرالية والجيش شنوا، فجر اليوم الجمعة، هجوماً على منزله في مدينة بيدوا.

في السياق، طالبت الحكومة الصومالية أطراف النزاع في ولاية جنوب غربي الصومال بتهدئة الوضع وحل الخلافات العالقة عبر الحوار.

وقال بيان لوزارة الإعلام الصومالية إن الحكومة الفيدرالية تعرب عن أسفها لتطور الخلافات إلى نزاع مسلح، مطالبة بتجنب إراقة الدماء.

ولم تتضح بعد حصيلة ضحايا المواجهات العسكرية التي تشهدها مدينة بيدوا، فيما يُسمع بين الحين والأخر دوي رصاص، وفق شهود عيان.