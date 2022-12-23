باقري: لا يحق لداعمي الكيان الصهيوني الحديث عن حقوق الإنسان

العالم- ايران

وخلال اجتماع تشاوري بين علي باقري ونظيره البنغالي مسعود بن مؤمن في داكا، أكد الجانبان، على عقد لجنة اقتصادية مشتركة بين إيران وبنغلاديش ، وقيموا تفعيل التعاون البرلماني كدعم لتقوية العلاقات الثنائية.

وخلال هذا الاجتماع، تقرر ر تعزيز التعاون بين الوفود التجارية لإيران وبنغلاديش، بما في ذلك وفود غرف التجارة والصناعة والمناجم.

كما ناقش الجانبان خلال هذا الاجتماع القضايا الإقليمية والدولية.

وأشار إلى ان حقوق الإنسان من ثوابت السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية، وقال ان القوى التي انتهكت حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم منذ عقود ودعمت الاحتلال الصهيوني بكل قواها، غير مؤهلة لابداء ارائها حول حقوق الإنسان.

كما اشار باقري إلى الروابط التاريخية والحضارية والثقافية بين الشعبين الإيراني والبنغلاديشي ، واعتبر ان تعزيز العلاقات بين البلدين يعتمد على التعاطي المستمر والواسع بين حكومتي إيران وبنغلاديش في مختلف المجالات.

كما التقى المساعد السياسي لوزارة الخارجية بوزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش شهريار عالم.

في هذا الاجتماع ، أكد الجانبان على التعاون المشترك في المحافل الدولية والإقليمية ، بما في ذلك منظمة التعاون الإسلامي واتحاد المجالس المشتركة للدول الإسلامية ، واعتبرا التعاون الوثيق بين المنظمتين، منظمة التعاون الاقتصادي (اكو) و رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي (سارك)، ضروري لتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي.

كما التقى باقري في اليوم الأول من زيارته الرسمية لبنغلاديش مع محمد فاروق خان، رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الخارجية في برلمان بنغلاديش، واكد ضرورة تبادل الزيارات بين الوفود البرلمانية، بما في ذلك رؤساء البرلمانات واللجان السياسية ومجموعات الصداقة البرلمانية لتعزيز التعاون بين برلماني إيران وبنغلاديش.