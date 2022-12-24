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وفد الوساطة العمانية يعقد لقاءات في صنعاء مع الوفد المفاوض اليمني

وفد الوساطة العمانية يعقد لقاءات في صنعاء مع الوفد المفاوض اليمني
السبت ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش

عقد وفد الوساطة العمانية عدة لقاءات في صنعاء مع أعضاء الوفد المفاوض اليمني ومسؤولين حكوميين وقادة أنصار الله حسب مصادر أخبارية.

العالم - اليمن

وبحسب المصادر، فقد حمل وفد الوساطة العمانية أفكاراً جديدة وأخرى سبق طرحها ومناقشتها في زيارات ولقاءات سابقة.

ويقال إن الجديد في وساطة الوفد العماني نقله شبه موافقة على صرف المرتبات ولكن لعدد محدد من الموظفين.

كما أكد الجانب اليمني على عدم السماح باستئناف تصدير النفط من دون الالتزام بصرف رواتب جميع الموظفين من عائداته.

وبحسب المصادر، توجد هناك نقاط خلاف كثيرة أبرزها رفض رفع الحصار والحظر الجوي كلياً عن مطار صنعاء وميناء الحديدة.

يذكر أن تحالف العدوان يسعى إلى ربط الإنساني بالعسكري وقصر المفاوضات على الملفات والاستحقاقات الإنسانية الطبيعية.

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وفد الوساطة العمانية يعقد لقاءات في صنعاء مع الوفد المفاوض اليمني

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