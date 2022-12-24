ايران تضبط 2500 قطعة سلاح مهربة عند الحدود العراقية في 3 أشهر

العالم - ايران

وقال العميد كودرزي لدى تفقده للمخافر الحدودية في دهلران بمحافظة ايلام (غرب): ان قوات حرس الحدود الايرانية ضبطت خلال الشهور الثلاثة الماضية اكثر من الفين وخمسمائة قطعة سلاح حربي و247 ألف ذخيرة حربية من المهربين في المناطق الحدودية ، منها 200 قطعة سلاح و3 آلاف ذخيرة حربية تم ضبطها بالاضافة الى اعتقال 20 مهربا في منطقة دهلران الحدودية لوحدها.

واشار العميد كودرزي الى التعاون المتبادل مع قوات حرس الحدود العراقية لضبط الحدود بين البلدين وقال " بعد التشاور الدبلوماسي مع العراق ، نشر الجانب العراقي لوائين من الجيش ومن حرس الحدود على المناطق الحدودية مع غرب ايران عند منطقة كردستان العراق ومحافظات آذربيجان غربي وكردستان وكرمانشاه الايرانية وتمت السيطرة الامنية على الفراغ الموجود عند الحدود بين البلدين.