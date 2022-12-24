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"عاصفة ثلجية" تقتل 9 أشخاص في امريكا وإعلان حالة تأهب قصوى

السبت ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٧ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بمصرع 9 أشخاص على الأقل جراء العاصفة الثلجية التي تجتاح الولايات المتحدة الأميركية.

العالم - الأميركيتان

وقالت قناة "CNN" الأميركية:" أنه تم تسجيل مصرع الـ 9 أشخاص نتيجة للحوادث، ومعظمها حوادث المرور، بسبب الأحوال الجوية السيئة، في ولايات أوهايو، وكنتاكي، وميسوري، وكانساس".

وبحسب السلطات المحلية الأمريكية، أسفرت العاصفة الثلجية عن انقطاع الكهرباء عن أكثر من 590 ألف منزل ومصنع.

وتتوقع السلطات انخفاضاً قياسياً في درجة الحرارة، ووقوع عواصف ثلجية في العديد من الولايات، مما قد يؤدى إلى إعلان حالة الطوارئ في ولايات جورجيا وكنتاكي ونيويورك وأوكلاهوما ونورث كالورينا وداكوتا الجنوبية.

وبدوره، أعلن محافظو عدد من الولايات أن قوات الإنقاذ والحرس الوطني الأميركي في أراضيها في حالة تأهب قصوى لإزالة آثار العواصف.

كما أُعلن عن الغاء أكثر من 5,4 ألف رحلة جوية في الولايات المتحدة، يوم أمس الجمعة، بسبب سوء الطقس.

جدير ذكره أنه تتواصل مؤسسات الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة مع أبناء شعبها هناك لتقديم المساعدة الضرورية الممكنة في المناطق المتضررة من العاصفة.

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"عاصفة ثلجية" تقتل 9 أشخاص في امريكا وإعلان حالة تأهب قصوى

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