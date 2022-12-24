بعد إلغاء 4170 رحلة جوية..الإعصار القنبلة يهدد امريكا

العالم - الاميركيتان

عاصفة ثلجية تاريخية تحمل معها موجة صقيع قطبي، تسببت بإلغاء آلاف الرحلات الجوية وقطع طرقات سريعة رئيسية، في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة حركة تنقلات ضخمة عشية عيد الميلاد.

تجتاح العاصفة القطبية غالبية أراضي الولايات المتحدة بما في ذلك الولايات الجنوبية التي عادة ما يكون طقسها معتدلا حيث انخفضت الحرارة إلى 40 درجة مئوية تحت الصفر في بعض المناطق. وعند الحدود في كندا انخفضت الحرارة إلى 50 مئوية تحت الصفر في وسط مقاطعة ساسكاتشوان.

وأصدرت السلطات إرشادات وتحذيرات من العاصفة الشتوية لنحو سبعين بالمئة من السكان.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من تدن كبير في درجات الحرارة وخطر تعرض من يخرج إلى الشارع لقضمة الصقيع خلال دقائق.

أما مرصد انقطاع التيار الكهربائي في الولايات المتحدة فقد أعلن أن البرد القارس يشكل مصدر قلق داهم لأكثر من مليون مشترك خصوصاً في جنوب البلاد وشرقها حيث التيار مقطوع منذ صباح الجمعة.

وأفادت سلطات المواصلات الطرقية في ولايات نورث داكوتا وساوث داكوتا وأوكلاهوما وأيوا وغيرها بأن الرؤية شبه معدومة والجليد يغطي الطرق، محذرة من تداعيات العاصفة الثلجية ومناشدة السكان ملازمة بيوتهم.

وقضى شخصان على الأقل في حادث سير في أوكلاهوما الخميس، في حين أكد حاكم ولاية كنتاكي آندي بشير أن ثلاثة أشخاص قضوا في ولايته.

ووفقا للموقع الإلكتروني للرصد 'فلايت أوار' فقد تخطت الجمعة عدد الرحلات الجوية التي ألغيت أربعة آلاف ومئة وسبعين رحلة فيما أرجئت أربعة آلاف وخمسمئة وسبعين رحلة أخرى وأغلق الطريق السريع 'أي-90' الذي يربط ساوث داكوتا بالشمال.

وحذر تطبيق 'أكيوويذر' إلى أن العاصفة يمكن أن تشتد سريعا وتتحول إلى ما يعرف بـ'الإعصار القنبلة' (بومب سايكلون) الذي يتكون حين ينخفض الضغط الجوي وتصطدم كتل هوائية باردة بأخرى دافئة.