لماذا شهر ديسمبر في البحرين يختلف عن باقي دول العالم؟

خاص بالعالم

فما السبب؟ لان هذه الديرة الصغيرة في شهر ديسمبر يكون فيها مقسوم بين عيد شعبي وعيد رسمي، عيد الشهداء واليوم الوطني الذي يعتبر عيد جلوس الملك على رأس النظام البحريني وهو بديل عن عيد الاستقلال.

نشطاء البحارنة ركزوا على هذا الموضوع على مختلف المنصات الرقمية وايضاً خارج البحرين عبر نشر مقاطع فيديو وبوستات وتغريدات وتعلقيات، ولكن عيد الشهداء له المنزلة الكبيرة عند شعب البحرين الاصيل، كون هؤلاء الشهداء سقطوا بآلة امنية بمجرد انهم طالبوا بكل سلمية عن حقوقهم المشروعة والاساسية.

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