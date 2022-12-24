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الشيخ الخزعلي: بفضل دماء قادة النصر انتصر العراق على مؤامرة خطيرة

الشيخ الخزعلي: بفضل دماء قادة النصر انتصر العراق على مؤامرة خطيرة
السبت ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٠٦ بتوقيت غرينتش

في أجواء الذكرى الثالثة لاستشهاد قادة النصر (القائد الشهيد قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس ورفاقهما)، نظم تجمع "روافد" الشبابي المؤتمر العلمي الأول في فندق المنصور بالعاصمة العراقية بغداد، وذلك تحت عنوان "استذكار التضحيات رفد دائم لسيادة العراق وكرامته".

العالم - العراق

وأكد الأمين لحركة "عصائب أهل الحق" الشيخ قيس الخزعلي في كلمة له خلال المؤتمر، أن "قادة النصر ما زالوا فاعلين ومؤثرين وتأثيرهم مستمر وموجود"، داعيا "الأجيال الى استلهام الصبر والصمود من دماء الشهداء".

وقال الخزعلي إن "الشهيدين العظيمين الحاج أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني فتحا باستشهادهما حياة جديدة لهذا الجيل، وأن دماءهما تركت اثرًا جديدًا لم يكن موجودًا سابقًا".

وأضاف أننا "استلهمنا من قادة النصر القوة والحكمة والخير وسنظل نستلهم منهما لبناء العراق وتحقيق سيادته"، مؤكدا "أننا بفضل دماء قادة النصر انتصرنا على المؤامرة الخطيرة التي استهدفت العراق".

و حضر المؤتمر العلمي الأول شخصيات سياسية وأمنية ودينية، فيما تتواصل الفعاليات السياسية والأكاديمية والشعبية لإحياء ذكرى قادة النصر ودورهم المحوري بالدفاع عن الوطن ضد مشروع تنظيم "داعش" الإجرامي.

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الشيخ الخزعلي: بفضل دماء قادة النصر انتصر العراق على مؤامرة خطيرة

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