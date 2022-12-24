متابعات الخارجية الايرانية لـ8 سنوات تثمر عن تحرير 14 صيادا ايرانيا كانوا محتجزين بالصومال

العالم - ايران

وقد تعرض 14 صيادا ايرانيا من اهالي مدينة جابهار الساحلية، للاختطاف من قبل حركة الشباب الارهابية في عام 2015، عندما كانوا في المياه الدولية القريبة من السواحل الصومالية.

وقد تم الافراج عن هؤلاء الاشخاص بعد فترة طويلة من المشاورات والمتابعات التي اجرتها وزارة الخارجية الايرانية وممثلية ايران في كينيا، في التعامل مع المسؤولين الحكوميين ورؤساء القبائل والشخصيات النافذة.

وبعد الافراج عنهم، سيتوجه الصيادون الايرانيون من العاصمة الصومالية مقاديشو الليلة الى مطار الامام الخميني(رض) بطهران على متن احدى الرحلات الجوية.