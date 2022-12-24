العميد تنكسيري يزور أسرة الشهيد "رضا إسماعيلي"

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ويفيد تقرير وكالة انباء فارس ان قائد سلاح البحرية لحرس الثورة الاسلامية العميد علي رضا تنكسيري ، بمعية مجموعة من زملائه في القوة البحرية ، عائلة الشهيد "رضا إسماعيلي" المدافع عن المراقد المقدسة في فرقة فاطميون ، واطلع على أوضاعهم المعيشية.

وفي هذا اللقاء ، اعرب العميد تنكسيري ، عن إمتنانه وحبه لأسر الشهداء وهذا الشهيد الرفيع المقام وقال : إن صمود وصلابة عوائل الشهداء مبعث أمل وتشجيع لنا نحن المقاتلين وان عوائل الشهداء هم كالمنارة المضيئة على طريق السعادة.

وفي إشارة إلى إيمان وعزيمة هذا الشهيد ، قال قائد سلاح البحرية في حرس الثورة الاسلامية ان الشهيد قاسم سليماني العزيز، شرح لي الخصائص الروحية وجهود الشهيد إسماعيلي في ساحة المعركة ، وفي الحقيقة انه لامر جدير بالاشادة ان شابا ابن العشرين عاما تمكن بهذا الحزم والإيمان من قهر العدو وإذلاله ، حيث وضعوا خنجرًا في رقبته وطلبوا منه الاساءة للإمام علي (ع) ولكنهم واجهوا صرخته مناديا "يا علي بن أبي طالب ، أمير المؤمنين حيدر "، ما دفع العدو الذي شعر بالاذلال والمهانة الى هذه الدرجة ، عندما لا يستطيع القتال في ميدان العمل ، الى ارتكاب عمله الشنيع .