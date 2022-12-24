السبت ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٧:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

العميد تنكسيري يزور أسرة الشهيد "رضا إسماعيلي"

العميد تنكسيري يزور أسرة الشهيد
السبت ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

زار قائد سلاح البحرية في حرس الثورة الاسلامية في ايران بمعية مجموعة من زملائه في القوة البحرية ، عائلة الشهيد المدافع عن المراقد المقدسة من فرقة فاطميون "رضا إسماعيلي".

العالم - ايران

ويفيد تقرير وكالة انباء فارس ان قائد سلاح البحرية لحرس الثورة الاسلامية العميد علي رضا تنكسيري ، بمعية مجموعة من زملائه في القوة البحرية ، عائلة الشهيد "رضا إسماعيلي" المدافع عن المراقد المقدسة في فرقة فاطميون ، واطلع على أوضاعهم المعيشية.

وفي هذا اللقاء ، اعرب العميد تنكسيري ، عن إمتنانه وحبه لأسر الشهداء وهذا الشهيد الرفيع المقام وقال : إن صمود وصلابة عوائل الشهداء مبعث أمل وتشجيع لنا نحن المقاتلين وان عوائل الشهداء هم كالمنارة المضيئة على طريق السعادة.

وفي إشارة إلى إيمان وعزيمة هذا الشهيد ، قال قائد سلاح البحرية في حرس الثورة الاسلامية ان الشهيد قاسم سليماني العزيز، شرح لي الخصائص الروحية وجهود الشهيد إسماعيلي في ساحة المعركة ، وفي الحقيقة انه لامر جدير بالاشادة ان شابا ابن العشرين عاما تمكن بهذا الحزم والإيمان من قهر العدو وإذلاله ، حيث وضعوا خنجرًا في رقبته وطلبوا منه الاساءة للإمام علي (ع) ولكنهم واجهوا صرخته مناديا "يا علي بن أبي طالب ، أمير المؤمنين حيدر "، ما دفع العدو الذي شعر بالاذلال والمهانة الى هذه الدرجة ، عندما لا يستطيع القتال في ميدان العمل ، الى ارتكاب عمله الشنيع .

روابط ذات صلة

الرئيس رئيسي يزور عائلة الشهيد التعبوي آرمان علي وردي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. لماذا تحوّلت شوارع كشمير الى ألبوم صور للإمام خامنئي و الشهيد سليماني؟

بالفيديو..كيف يستطيع محمد بن سلمان شراء مشايخ القبائل؟

الداخلية العراقية تعد خطة وإجراءات منسقة وفعالة لضرب الإرهاب

استشهاد واصابة عدد من المواطنين اليمنيين جراء قصف مدفعي سعودي 

مسؤول : لا خسائر بالارواح في زلزال خراسان الجنوبية

أوكرانيا لا تستبعد هجوما روسيا ينطلق من بيلاروسيا