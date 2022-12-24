مسؤول : لا خسائر بالارواح في زلزال خراسان الجنوبية

العالم - ايران

وقال "محمد علي اخوندي" لمراسل ارنا، اليوم، ان هذا الزلزال تسبب في اضرار ودمار لدى 3 منازل غير ماهولة بالسكان في قرية "كرند" التابعة لمدينة بشروية.

ولفت هذا المسؤول، الى اقامة مخيمات في جميع القرى المحيطة بمنطقة الزلزال، حيث تم ايواء الاهالي؛ مضافا الى الجهود المتواصلة من اجل توفير وقود الغاز للمناطق التي تعرضت الى انقطاع خدمة الغاز بسبب هذا الحادث.

واعلن اخوندي انه فور تبلغ وقوع الزلزال بقوة 5.1 في مدينة بشروية، توجهت 6 فرق اغاثة وتقييم الى منطقة الزلزال.

وضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر، عصر اليوم السبت، مدينة بشروية في محافظة خراسان الجنوبية (جنوب شرقي البلاد).

وبحسب مدير عام هيئة الطوارئ لمحافظة خراسان الجنوبية، فقد حدث هذا الزلزال عند الساعة الرابعة و54 دقيقة من عصر اليوم، وفي عمق 8 كم عن سطح الارض، وعلى بعد 3 كم عن مدينة بشروية.