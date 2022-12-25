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بعد اكتشاف اختراق صهيوني مقلق.. وزير مالية الكويت يصدر قرارا عاجلا

بعد اكتشاف اختراق صهيوني مقلق.. وزير مالية الكويت يصدر قرارا عاجلا
الأحد ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

أكد وزير المالية الكويتي عبد الوهاب الرشيد أن وزارة المالية خاطبت بنك الائتمان لإنهاء التعاقد مع شركة "إسرائيلية".

العالم- الكويت

وأوضح عبد الوهاب الرشيد قائلا: “سيتم تشكيل لجنة تحقيق بالمستجدات الأخيرة الواردة في تقرير ديوان المحاسبة وفق "روسيا اليوم".

وأضاف الرشيد: “بما يخص تعاقد بنك الائتمان مع شركة "إسرائيلية" بأنه تلقى كتابا من ديوان المحاسبة بهذا الشأن، وعلى الفور تمت مخاطبة بنك الائتمان لإنهاء التعاقد وسيتم تشكيل لجنة تحقيق بالمستجدات الأخيرة الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، وما أثاره النائب حمد المدلج في جلسة مجلس الأمة بتاريخ 21 ديسمبر عن استخدام بنك الائتمان أنظمة حماية لشركة مقرها في تل أبيب، ومحاسبة المتسببين بهذا الأمر”.

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بعد اكتشاف اختراق صهيوني مقلق.. وزير مالية الكويت يصدر قرارا عاجلا

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