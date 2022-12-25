فضيحة للمثليين بين 'العاملين بمجال الأخبار' في الكيان المحتل

العالم - الإحتلال

وبحسب الإعلام العبري، فإن الأفراد المدرجين في القائمة يمثلون، من وجهة نظر الفصيل اليميني المناهض للمثليين، جزءا من "فريق سري" في حرب خفية شنت باسم المساواة بين الجنسين وحريات مجتمع الميم.

إذ يعتبر "نعوم" أنه حزب مناهض بشدة لمجتمع الميم، وقد حصل على مقعد برلماني منفرد في الانتخابات الإسرائيلية في نوفمبر الماضي، وأبرم صفقة مع رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو لدعم حكومته المقبلة.

ومن المقرر أن يكلف زعيمها، آفي ماعوز، بحماية "الهوية القومية اليهودية" للكيان الإسرائيلي في الحكومة القادمة.

وأوضحت "واينت" أن الغرض من تجميع القائمة لا يزال غير واضح تماما.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن جميع الشخصيات الإعلامية المدرجة في القائمة هم من المثليين بشكل علني، دون الكشف عن أسمائهم، وبالتالي ليس هناك من مسألة "نزاهة" أي فرد مغلق.