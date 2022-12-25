رائحة الموت تفوح من خيرسون جنوب أوكرانيا

العالم - خاص بالعالم

في التفاصيل.. رائحة الموت تفوح من خيرسون في جنوب اوكرانيا على الأرض تناثرت الجثث الملطخة بالدماء، والسنة اللهب التهمت السيارت والأسواق.

مقاطع مصورة أظهرت حجم الدمار الذي تعرضت له المدينة بفعل ضربات جوية روسية طالت وسط المدينة واسواق شعبية حسب الرواية الرسمية الأوكرانية.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وصف المشهد في خيرسون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنه إرهاب وقتل للتخويف والتلذذ بالقتل، مشيرا الى انه ما تم استهدافه لم يكن منشآت عسكرية.

وفي رسالة تحد قال زيلينسكي أن الأوكرانيين سيصنعون بأنفسهم معجزة عيد الميلاد هذا العام بإظهار عدم خضوعهم للضغوط الروسية.



وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: " لقد تحملنا في بداية الحرب، صمدنا أمام الهجمات والتهديدات والابتزاز النووي والترهيب والضربات الصاروخية، سوف نتحمل هذا الشتاء لأننا نعرف ما الذي نقاتل من أجله".

وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا بدوره استغل القصف الذي طال خيرسون ليوجه نداءا على تويتر لطلب المزيد من الدعم الغربي.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا: "في وقت تعد العائلات في أوروبا وأميركا الشمالية وخارجها عشاء احتفاليًا، فلتفكر في أوكرانيا التي تحارب الشر".



أما وزير الدفاع أوليسكي ريزنيكوف، فقد اعتبر أن الضربة على خيرسون بمثابة انتقام من سكانها الذين قاوموا الوجود الروسي.

وفي الوقت الذي لم يدلِ الجيش الروسي بأي تعليق حول هذا القصف إلا أن رئيس الإدارة الإقليمية في خيرسون التي عينتها موسكو فلاديمير سالدو، ألقى باللوم في الهجوم على الجيش الأوكراني، واصفا إياه بأنه استفزاز مثير للاشمئزاز، يهدفُ الى إلقاء اللوم على القوات الروسية.