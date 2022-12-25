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شاهد.. اتفاق ضمني داخل حكومة نتنياهو بشأن السعودية

الأحد ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٠:١٩ بتوقيت غرينتش

كشفت وسائل اعلام عبرية عن ابرام مكونات حكومة نتنياهو المرتقبة اتفاقا ضمنيا يترك الباب مفتوحا امام التطبيع مع السعودية.

العالم - خاص بالعالم

بينما ينتظر العالم تسارع وتيرة التصعيد الاسرائيلي ضد فلسطين، مع الكشف عن تركيبة حكومة الاحتلال الجديدة، افاد تقرير للقناة الـ12 الاسرائيلية بتراجع اليمينيين خطوة الى الوراء.

التقرير كشف عن اتفاق ضمني بين مكونات حكومة نتنياهو المرتقبة، مواز للاتفاقات الائتلافية، ينص على تجميد تنفيذ السياسة اليمينية المشددة كتوسيع الاستيطان وفرض سيادة الاحتلال على الضفة الغربية واعدام المقاومين الفلسطينيين، مقابل توسيع اتفاقيات أبراهام لتشمل السعودية.

هدف الاتفاق هو عدم تخريب جهود نتنياهو، لتطبيع العلاقات رسميا مع النظام السعودي، بحسب التقرير العبري، الذي قال ان أقصى اليمين، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، يتفهمانه، ولذلك هما مستعدان للاكتفاء حاليا بميزانيات لتعزيز ظروف ناخبيهم من المستوطنين.

وبينما يحاول التقرير العبري تصوير الاتفاق على انه تراجع اليمين الاسرائيلي خطوة للوراء، اكد محللون سياسيون ان التجميد سيعتبر الذريعة التي سيسخدمها النظام السعودي للاعلان رسميا عن تطبيع العلاقات مع الكيان الاسرائيلي، ليستأنف الاحتلال بعدها سياساته الاستعمارية العنصرية ضد الفلسطينيين، كما فعل بعد تطبيع العلاقات مع الدول العربية الاخرى، التي اضفت الشرعية عليها.

وهو ما يبدو انه سيتحقق قريبا، فبعد اللقاء الذي اجراه موقع قناة العربية السعودية مع نتنياهو، كشفت صحيفة 'يديعوت احرونوت' ان نتنياهو يجري اتصالات سرية مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتطبيع العلاقات بين الجانبين، مقابل تسوية علاقة النظام السعودي مع الادارة الاميركية وازالة المنع عن بيع السلاح المتطور للرياض بشكل عام وطائرات اف 35 بشكل خاص.

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