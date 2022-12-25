متحور 'يوم القيامة' يثير الذعر في مواقع التواصل الإجتماعي!

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وسببت مخاوف ظهور متحور يوم القيامة الرعب بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في العالم ، واصفين إصابة ربع مليار بفيروس كورونا بالأمر المرعب، وهناك مخاوف من عودة العالم لنقطة البداية كما كانت في عام 2020.

وعبر أياد الحمود عن مخاوفة من ظهور متحور يوم القيامة قائلا: "إصابة ربع مليار إنسان بفيروس كورونا خلال 23 يوم فقط في الصين لوحدها وتوقعات بموت مليون شخص، ومخاوف من ظهور متحورات جديدة خاصة (متحور يوم القيامة) الذي يعتقدون أنه قد يأتي بعد عدة طفرات يصبح فيها سريع الانتشار بأعراض قاتلة… وقتها سيعود العالم لنقطة البداية كما كنا قبل سنتين."

وعلق مهدي البوسعيدي قائلا: "فايروس أم آثار؟! كان هذا الحدث متوقع منذ 2021 تحت مسميات الكشف عن متحور أكثر فتكا اسمه متحور يوم القيامة. كل جريمة مخطط لها مسبقا وعموما سيتطلب الأمر مرة أخرى إلى تعميم التطعيم استكمالا للجرعة4 و5 و6 و7 و8."

أما خالد الرشيدان فعبر عن مخاوفه قائلا: "الديلي ميل البريطانية تقول 250 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا في الصين في ديسمبر حسب تقديرات المسؤولين وسط تحذيرات من أن الطفرة قد تفرخ متحور يوم القيامة".

ورد جاسم الجاسم قائلًا: "عقب ما خلص كأس العالم، وليس هناك ما يشغل العالم بعدها، يريدون يردونا للحظر وقطع الدراسة ونعيد المسلسل من أول وجديد! ما حكاية متحور يوم القيامة هذا!..."

وقال وسام فتحي: "أصلا الصين عندما كانت مصدر للوباء كان العالم كله يعاني بشدة وهى لم تكن تفصح عن ضحايا.. لماذا الآن تفصح عن عدد المصابين بها".

ورد محمد جودا فقال: "طبعا دا الجيل الجديد الذي تم الكشف عنه فى معامل أمريكا الشهر الماضي.. وطبعا لا ننسي بيل جيتس وهو بيبشرنا بجائحة جديده ومعه مدير الصحه العالميه... الناس طيبين ومكشوف عنهم الحجاب... متحور يوم القيامة ".

وعلق علي الويلي قائلًا: "مخاوف من ظهور متحورات جديدة خاصة (متحور يوم القيامة) الذي يعتقدون أنه قد يأتي بعد عدة طفرات يصبح فيها سريع الانتشار بأعراض قاتلة".

وعبر عسيلي عسيلي عن مخاوفة قائلًا: "مخاوف من ظهور متحورات جديدة خاصة (متحور يوم القيامة) الذي يعتقدون أنه قد يأتي بعد عدة طفرات يصبح فيها سريع الانتشار بأعراض قاتلة".

وعلق نادر جاد قائلًا: "كرونا شكلها راجعه تاني وبقوه".

أما زينب فقالت: "متحور يوم القيامه..عينا خير ياجماعه. الاسم رعب".

وقال لماح: "بشّروا ولا تنفروا.. الصين خففت من قيودها ضد كورونا.. ومسألة كثرة الإصابات ليست مشكلة مادام الأعراض بسيطة ولا يوجد وفيات تتجاوز المعدلات الطبيعية.."

وقال عبد الكريم اللميع: "ماشاء الله كورونا دائمًا تأتي بداية كل سنه ميلاديه.. ولا أدري هذا مرض أم تارجت.. عموما هذه شركات الأدوية كل بداية سنه تريد أرباح وعندها تارجت لابد أن يتحقق".

وعلقت آنسة صبارة فقالت: "حتى الاسم مختارين له اسم يجيب القشعريرة في البدن... فعلا صار الموضوع خطير بالشكل هذا".

وقال عبد الله: "أذكر سمعت مقطع ينتقد تشدد الحكومة الصينية في موضوع الحجر الصحي في كورونا وكيف أن بقية الدول بدأت تتعايش مع المرض وهم لازالوا على نفس الطريقة من بداية المرض، لكن الآن لعل هذا في صالح الجميع... خاصة أن تعداد الصين هو بيئة خصبة لدوران المرض وتطوره وتحوره أكث، لكن الله يحفظنا".



يذكر أن المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية ذكر أن 18% من السكان قد أصيبوا، وتأتي الزيادة الكبيرة في عدد الحالات عقب قرار بكين هذا الشهر بالتخلي عن سياستها السابقة "صفر كوفيد"، حسبما أكدت الديلي ميل.