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عقار إيراني للحد من مضاعفات کورونا يحصل على براءة اختراع عالمية

عقار إيراني للحد من مضاعفات کورونا يحصل على براءة اختراع عالمية
الأحد ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١١:٠٥ بتوقيت غرينتش

 حصل عقار "ساليرافيرا" ( Salivira) الذي أنتج بجهود باحثين إيرانيين في يونيو 2021 للحد من مضاعفات فيروس كورونا على براءة اختراع عالمية.

العالم - ايران

وقال المدير التنفيذي لشركة "ميم دارو " المعرفية، رضا رمضاني، حول عملية الحصول على براءة اختراع عالمية لعقار ساليرافيرا انه تم التسجيل المحلي للعقار في العام الماضي حيث حصل على الترخيص الداخلي لاستخدامه، بعد ان كان قد تم اجراء تجارب قبل السريرية والسريرية عليه.

واضاف رمضاني: لقد وقعنا عقدًا مع شركة مرموقة في أوروبا لحمايتنا قانونًا، لأن الجزء الفني من براءات الاختراع هو اجراء تخصصي للغاية، وللقيام بذلك كنا نحتاج إلى شركة ذات خبرة لمساعدتنا.

وأعتبر ان مساعينا تهدف التعاون مع الشركات الكبرى في إنتاج وتوزيع الأدوية على المستوى العالميو وفي هذا الصدد، بعد تسجيل براءة الاختراع، وقعنا عقدًا مع شركة توزيع أدوية مرموقة، حيث وافقت الشركة على أنه إذا تم إنتاج هذا العقار في أوروبا، فسوف تتحمل مسؤولية توزيعه ايضا. وهذه المسألة في مراحلها النهائية ونحن في مسار الحصول على التصاريح ذات الصلة للقيام بذلك.

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