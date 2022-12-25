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‘الإعصار القنبلة’ يشل أمريكا .. قتلى ومفقودون وآلاف العالقين في المطارات والطرق

الأحد ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١١:٠٣ بتوقيت غرينتش

صقيع قطبي يجتاح أمريكا الشمالية بسبب ظاهرة تسمى “الإعصار المتفجر” أو “الإعصار القنبلة”، في حين لقي 16 شخصا على الأقل مصرعهم وبات1.7 مليون منزل في الظلام بعد أن دمرت الرياح والثلوج الكثيفة خطوط الكهرباء.

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