صنعاء تشدد على رفع الحصار ودفع الرواتب

خاص بالعالم

وطالب أبناء عدن في تظاهرة غاضبة جابت شوارع المدينة، بوضع حد لارتفاع أسعار المواد الغذائية وانهيار الاقتصاد، مؤكدين عودة تصعيدهم الشعبي جراء التدهور المستمر للريال اليمني أمام العملات الأجنبية.

الى ذلك قالت مصادر في صنعاء إن وفد الوساطة العمانية الذي زار صنعاء حمل أفكارا جديدة خاصة بشأن موضوع صرف المرتبات وإن التحالف السعودي وافق على صرفها لكن لعدد محدد من الموظفين وهذا ما ادى الى رفض صنعاء وتأكيدها على صرف المرتبات بشكل كامل ورفع الحصار قبل أي حوار سياسي آخر.

هذا بينما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان أن هناك محاولات من دول العدوان لتفخيخ مستقبل اليمن من خلال نقل الجماعات المتطرفة إلى المهرة وحضرموت.

فما هي دلالات الاحتجاجات التي خرجت في عدن تنديدا بتردي الاوضاع الاقتصادية؟

وماذا عن الاحداث التي شهدتها حضرموت لمطالبة بعض الجماعات هناك بالانفصال؟

وما هي آخر التطورات في إطار زيارة الوفد العماني الى صنعاء؟

هذه الاسئلة وغيرها یطرحها برنامج المشهد اليمني على ضیوف الحلقة: عضو الفريق الوطني المفاوض حميد عاصم، والاعلامي اليمني محمد الزبيدي.

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