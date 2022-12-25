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حزب الله يسلم الجيش اللبناني متهما بإطلاق نار أدى لمقتل جندي باليونيفيل

حزب الله يسلم الجيش اللبناني متهما بإطلاق نار أدى لمقتل جندي باليونيفيل
الأحد ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:١٧ بتوقيت غرينتش

سلم حزب الله الجيش اللبناني شخصًا يُشتبه في ضلوعه بإطلاق نار على دورية لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) بمنطقة العاقبية جنوبي البلاد، منتصف الشهر الجاري، ما أدى إلى مقتل جندي أيرلندي وإصابة 3 آخرين.

العالم ـ لبنان

وكشفت مصادر مطلعة أن "حزب الله وبعدما توصلت التحقيقات العسكرية اللبنانية إلى نتائج حاسمة في حادثة العاقبية، والتي تعرضت لها دورية من قوات اليونيفيل وأدت إلى مقتل جندي أيرلندي وجرح ثلاثة آخرين وتم تحديد من أطلق النار، عمل على تسليم المتهم بإطلاق النار خلال الساعات القليلة الماضية إلى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، وبوشر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص".

وتعرضت دورية تابعة للكتيبة الأيرلندية العاملة ضمن قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" في جنوب لبنان، الخميس الماضي، لإطلاق نار في بلدة العاقبية ما أسفر عن مقتل جندي أيرلندي وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، وصفت جراح أحدهم بالخطرة.

وأصدرت قوات "اليونيفيل" بيانا آنذاك أشارت فيه إلى أن "جندي حفظ سلام قُتل وأصيب ثلاثة آخرون في حادث وقع في العاقبية بالقرب من الصرفند، خارج منطقة عمليات اليونيفيل في جنوب لبنان".

وفي وقت سابق أكد مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في "حزب الله" وفيق صفا، في حديث لرويترز، الى أن "الحادث الذي أدى إلى مقتل جندي أيرلندي في مهمة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان كان غير مقصود".

ولفت صفا، الى أن "حزب الله قدم تعازيه بعد الحادث، وحثّ على عدم إقحامه فيه".

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