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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 25-12-2022

الأحد ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

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