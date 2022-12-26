شاهد.. هكذا توظف حقوق المرأة للمآرب السياسية

العالم - نوافذ

وقال حتي في حديث لبرنامج "نوافذ" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن مصطلح حقوق المرأة ظهر في الغرب من أجل تدمير العائلات في العالم لتصبح العائلة مرتبطة بالدولة حيث لم يعد هناك أسرة، و من ثم جلب هذا النموذج النموذج الى المنطقة لتحطيم قيم الاسرة والمجتمع.

وأضاف، أن مصطلح حقوق المرأة اصبح يستخدم للاستغلال المادي من قبل الالاف الجمعيات في المجتمع المدني.

من جانبه قال الاستاذ في العلوم السياسية والقانون الدولي علي فضل الله، إن مصطلح حقوق المرأة أصبح يستخدم كسلاح لتصويبه ضد الآخرين.

وأضاف، أن الغرب أصبح يستهدف المنطقة من خلال مصطلح حقوق المرأة من أجل الاستعمار الثقافي، موضحا أن الشذوذ الجنسي الذي اصبح يروج له في المنطقة هو اداة غربية للنيل من شعوب المنطقة.

بدروه قال استاذ الجغرافيا السياسية في جامعة باريس عماد الدين الحمروني، ان الحركة النسوية في العالم بدأت بحركة نضالية حقيقية من الغرب، لكن تم تحريفها واستخدامها كأداة للتوظيف السياسي.

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