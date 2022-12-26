تحالف الأحزاب المناهضة للعدوان يؤكد قدسية المعركة مع قوى العدوان

العالم - اليمن

وأشار التحالف في بيان له، إلى ما نتج عن زيارة وفد سلطنة عمان والوفد الوطني، من لقاءات مع قائد الثورة اليمنية والمجلس السياسي الأعلى، وثمن جهود الوساطة التي يبذلها عُمان، في مسعى لإحياء التواصل مع أطراف العدوان للتوصل إلى إحلال السلام المشرّف والعادل في اليمن والمنطقة ككل.



وجدد البيان التأكيد على الموقف الوطني الثابت تجاه مقررات أي هدنة والتي يجب أن تستند في الأساس على المطالب المشروعة الإنسانية للشعب اليمني المتمثلة في صرف مرتبات الموظفين من عوائد النفط والغاز اليمني، وكذا فتح مطار صنعاء، ورفع الحصار عن الموانئ اليمنية بما فيها ميناء الحديدة، وإنهاء أي تواجد أجنبي على الأراضي اليمنية.



وعبر البيان عن الفخر والاعتزاز بجاهزية القوات المسلحة واستعدادها للتعامل الحاسم مع أي عمليات عدائية على طريق استعادة المحافظات والمناطق والجُزر الواقعة تحت سيطرة قوات العدوان السعودي الإماراتي وأدواتها من المرتزقة المحليين.



وأشاد بالقوة المتصاعدة للقوات المسلحة اليمنية وقدرتها على استهداف العمق الجغرافي لدول العدوان، والمنشآت الحيوية والحساسة.



ودعا البيان الشعب اليمني، وكل القوى الوطنية إلى رص الصفوف ورفع الجاهزية لمواجهة أي تصعيد لقوى العدوان حتى تحقيق الانتصار الشامل في معركة التحرر والاستقلال.