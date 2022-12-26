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أوليانوف ينتقد نهج الترويكا الأوروبية المزدوج حيال الاتفاق النووي

أوليانوف ينتقد نهج الترويكا الأوروبية المزدوج حيال الاتفاق النووي
الإثنين ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٢:١٢ بتوقيت غرينتش

انتقد ممثل روسيا في مفاوضات فيينا ، ميخائيل اوليانوف، نهج الترويكا الاوروبية المزدوج حيال الجمهورية الاسلامية الايرانية والاتفاق النووي.

العالم - ايران

وكتب أوليانوف على صفحته في تويتر: "أكد [جوزيب] بوريل [مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي] أن الاتفاق النووي لا بديل له، لا يمكننا الاختلاف مع هذا الخيار.

وتابع: "لكن السؤال هو هل تتفق فرنسا وألمانيا وبريطانيا (الترويكا الأوروبية) كمشاركين في مفاوضات فيينا مع وجهة نظر بوريل؟" ليس واضحا، كلهم صامتون ".

وأكد هذا الدبلوماسي الروسي في رده على الجدل الذي أثارته وسائل الإعلام الغربية بشأن توريد مقاتلات سوخوي 35 إلى إيران: "لا أعرف ما إذا كان هذا التقرير صحيحًا أم لا ، لأنه لا علاقة له بعملي، لكن في الواقع، فإن القيود والحظر التسليحي الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على إيران قد انتهى في 18 أكتوبر / تشرين الأول 2020.

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أوليانوف ينتقد نهج الترويكا الأوروبية المزدوج حيال الاتفاق النووي

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