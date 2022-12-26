الإثنين ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٤:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

600 طفل مقدسي تعرضوا للحبس المنزلي بـ 2022

600 طفل مقدسي تعرضوا للحبس المنزلي بـ 2022
الإثنين ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 600 طفل مقدسي، على الخضوع للحبس المنزلي خلال عام 2022.

العالم _ فلسطين

وقالت هيئة شؤون الأسرى، في تصريح صحفي، اليوم الاثنين: إن سلطات الاحتلال تلجأ إلى الحبس المنزلي نوعًا من العقاب للأطفال المقدسيين ما دون (14 عاما).

وأشارت إلى أن القانون "الإسرائيلي لا يُجيز حبس الأطفال، فيحتجز الطفل داخل البيت طوال المدة التي تبحث فيها المحكمة الإسرائيلية في ملفه إلى حين إصدار المحكمة حكمها في قضيته.

وأوضحت الهيئة أن الاحتلال يُجبر الطفل خلال هذه المدّة بعدم الخروج من البيت، ويوُضع لهم أجهزة تتبع "سوار إلكتروني" مع"GBS"، ونادراً ما يُسمح للطفل، بالتوجه إلى المدرسة أو العيادة برفقة الكفيل.

ولفتت إلى أن الاحتلال يبقي الطفل في بيته طوال المدّة المحددة وفقاً لقرار المحكمة إلى حين بتّ قضيته، ويضطر أهله لبيع ممتلكاتهم ومدخراتهم، لدفع مبالغ مالية كبيرة، لضمان تنفيذ شروط الإفراج عن أطفالهم.

وأوضحت أن الاحتلال أبعد أطفالا خارج المدينة، الأمر الذي يشتت العائلة ويكلف الأهالي مزيداً من الأعباء المالية لاضطرارهم إلى استئجار بيت بعيد عن سكنهم.

ويترك الحبس المنزلي آثاراً نفسية صعبة على الأطفال وذويهم الذين يضطرون لمراقبة طفلهم دائمًا ومنعه من الخروج من البيت، تنفيذاً لشروط الإفراج التي فرضتها عليهم المحاكم الاحتلال.

وأكدت الهيئة أن الإقامة الجبرية تحرم الأطفال من حقهم في التعليم، وتترك شعورًا دائمًا بالقلق والخوف والحرمان لديهم ، ما يسبب له حالة من عدم الاستقرار النفسي.

وطالبت المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالوقوف إلى جانب الطفل الفلسطيني، الذي تمارس بحقه إجراءات تعسفية، تنسف حقوقه الحياتية التي نصت عليها اتفاقيات حقوق الطفل، وتهدف لتدمير حاضره ومستقبله.

روابط ذات صلة

فلسطين..اصابة المحررة دينا جرادات بجلطة دماغية بعد الافراج عنها قبل يومين!

شاهد..هكذا ينشأ أطفال فلسطين!

فلسطين... عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال

محمود عباس يرفض استهداف الاحتلال "الوجود المسيحي" بفلسطين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

128 خرقا لقوى العدوان في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

تحذيرات متواصلة من مخاطر طقوس المستوطنين التلمودية في الأقصى

تشاهدون هذه الليلة من برنامج مع الحدث.. الوساطة العمانية وتعنت تحالف العدوان  

600 طفل مقدسي تعرضوا للحبس المنزلي بـ 2022

الرئيس التونسي: العملية الانتخابية ستتواصل والشعب سيقول كلمته

السودان: مواكب جديدة رفضاً للتسوية السياسية مع العسكر