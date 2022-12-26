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واقع انتشار الكوليرا في سوريا

الإثنين ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش

خطر مازال يحوم في مناطق شمال شرق سوريا أنها الكوليرا التي لم تفارق محافظة الحسكة ومناطق دير الزور والرقة.

العالم - صدى سوريا

وبعد انحفاض منسوب مياه الفرات وقطع مياه الشرب النظيف عن الاهالي، باتت المناطق شديدة الملائمة لعودة المرض في ظل محاولات الدولة السورية تأمين اللقاحات والأدوية الخاصة بمكافحة الكوليرا في محاولة منها للحد من انتشاره.

لم تنتهي الحرب والمعاناة الطويلة مازالت مستمرة في سوريا جراء الحصار الاقتصادي، فصول جديدة من العدوان ابرزها شح المياه الذي أدى الى انتشار مرض الكوليرا، المياه التي لطالما كانت تتدفق مع نهر الفرات، باتت جزءا من المشكلة الصحية بالاضافة الى قطع مياه الشرب عن محافظة الحسكة ما جعل شمال شرق سوريا أول الاماكن التي اكتشف فيها المرض ليجد السوريين أنفسهم اليوم أمام تحد جديد وهو الكوليرا.

وناقش برنامج "صدى سوريا" واقع انتشار الكوليرا في سوريا مع كل من الكاتب والباحث السياسي محمد العمري ومدير مشفى القمشلي الوطني عمر عاكوب.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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