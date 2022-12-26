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اقامة مجلس عزاء ذكرى استشهاد السيدة الزهراء (س) بحضور قائد الثورة الاسلامية

اقامة مجلس عزاء ذكرى استشهاد السيدة الزهراء (س) بحضور قائد الثورة الاسلامية
الإثنين ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

 اقيم مساء اليوم الاثنين، ثالث مجلس عزاء بحضور سماحة قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي، لمناسبة ذكرى استشهاد بضعة الرسول (ص) وسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء (س)، في حسينية الامام الخميني (رض) بطهران.

العالم - ايران

واقيمت الليلة الثالثة (ليلة استشهاد بضعة الرسول) من مراسم العزاء بمناسبة ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها في حسينية الامام الخميني (رض) بحضور قائد الثورة الاسلامية وحشد من المواطنين .

وفي هذه المراسم تحدث حجة الاسلام رفيعي عن دور السيدة الزهراء ( س) في "جهاد التبيين" في الظروف الخاصة في تلك المرحلة، مشيرا الى ان جهاد التبيين من الأمور المهمة للمجتمع في الوقت الحاضر، ودور العلماء والمعلمين والاساتذة ووسائل الاعلام خاصة الاذاعة والتلفزيون له تاثير مهم جدا في هذا المجال .

واختتمت المراسم بمراثي حول مصيبة السيدة الزهراء (س) انشدها محمود كريمي .

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