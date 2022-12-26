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رئيس الصين يحث على اتخاذ خطوات "لحماية" الأرواح مع رفع التدابير الصحية

رئيس الصين يحث على اتخاذ خطوات
الإثنين ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

حث الرئيس الصيني، شي جين بينغ، المسؤولين على اتخاذ خطوات "عملية لحماية حياة الناس"، في أول تصريح له حول كورونا منذ أن خففت بكين بشكل كبير التدابير الصحية الصارمة هذا الشهر.

العالم _ أسيا و الباسفيك

وقال شي: "يجب أن نطلق حملة الصحة الوطنية بطريقة أكثر استهدافا، وتعزيز خط دفاع المجتمع للوقاية من الأوبئة ومكافحتها، وحماية أرواح الناس وسلامتهم وصحتهم".

وذكرت صحيفة South China Morning Post (SCMP) أن أكثر من مليون حالة إصابة بفيروس كورونا يجري اكتشافها يوميًا في مقاطعة تشجيانغ، التي يبلغ تعداد سكانها 64.5 مليون نسمة.

هذا وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين أنها لن تنشر بعد الآن البيانات اليومية لعدد الإصابات والوفيات بكوفيد-19 التي دأبت على إصدارها منذ 2020، بدون أن تقدم أي تفسير لذلك.

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