رئيس الصين يحث على اتخاذ خطوات "لحماية" الأرواح مع رفع التدابير الصحية

العالم _ أسيا و الباسفيك

وقال شي: "يجب أن نطلق حملة الصحة الوطنية بطريقة أكثر استهدافا، وتعزيز خط دفاع المجتمع للوقاية من الأوبئة ومكافحتها، وحماية أرواح الناس وسلامتهم وصحتهم".

وذكرت صحيفة South China Morning Post (SCMP) أن أكثر من مليون حالة إصابة بفيروس كورونا يجري اكتشافها يوميًا في مقاطعة تشجيانغ، التي يبلغ تعداد سكانها 64.5 مليون نسمة.

هذا وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين أنها لن تنشر بعد الآن البيانات اليومية لعدد الإصابات والوفيات بكوفيد-19 التي دأبت على إصدارها منذ 2020، بدون أن تقدم أي تفسير لذلك.