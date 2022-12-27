لبنان :مبادرة حوارية مطلع العام.. الانهيار يسابق التسوية

العالم _ لبنان

وفي هذا السياق، استبعدت مصادر سياسية أن يدعو بري للحوار قبل استمزاج رأي الكتل النيابية ومعرفة ما إذا كان تكتلا الجمهورية القوية ولبنان القوي سيشاركان فيه بدون شروط مسبقة، مشيرة عبر جريدة الأنباء اليوم الثلثاء الى أن الهوة ما زالت عميقة بين ما يريده بري من الحوار وما يريده كل من التيار والقوات.

وقال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى اعتبر أن واجب المعايدة بين بري والبطريرك الراعي أمر عادي جداً بين المرجعيات السياسية وغبطته، الى أن همّ الراعي وبري أن تتحسن الأمور انطلاقاً من انتخاب رئيس الجمهورية، مذكّراً بأن بري دعا الى الحوار مرتين ولم يجد تلبية للحوار من فريقين مسيحيين كبيرين.

وقال موسى: لا سبيل الا بالحوار كون المشهد يتكرر. واذا استمرينا على هذه الحال فلن نصل الى نتيجة ولا مجال الا بتحريك للموضوع بشكل حواري، لافتاً الى أن الراعي وبري يعملان على ذلك، على أمل أن يكون الحوار هذه المرّة أفضل من الماضي.

وعن مطالبة التيار الوطني الحر بسلّة متكاملة، ذكّر موسى بأن موضوع السلّة طُرح في مرحلة انتخاب الرئيس ميشال سليمان ولم يتم التوافق عليه وهو ما أدى الى تأخير انتخاب الرئيس الى أن جرت تسوية الدوحة، مضيفاً "بصرف النظر عما يطالب به البعض فإن المطلوب اليوم انتخاب رئيس للجمهورية قبل أي شيء، وهذا سيكون خيار المتحاورين، وبرأيه لن يتم ذلك الا بالحوار ولتحصل نقاشات حوله وهذا كله يتوقف على تجاوب الفرقاء، متوقعاً الدعوة للحوار مطلع السنة الجديدة علّها توصل الى النتيجة المطلوبة.

وأمام هذا الواقع الذي يتحكم بالبلد التسوية السياسية الانهيار الحتمي في ظل التضخم الذي يكبر على وقع الارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار؟

وافادت مصادر متابعة صحيفة ، بشأن ملف الرئاسة اللبنانية، بأنّ هذا الأمر بات محسوما لصالح قائد الجيش جوزاف عون على المستويين الدولي والعربي، ويبقى النقاش بين المعنيين راهنا حول التوقيت، لافتة إلى أنّ منهم من يراه في غضون شهر على الأبعد.