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فيديو.. 160 من مسلمي الروهينغا يصلون إندونيسيا بعد ان تاهو في البحر

الثلاثاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:١٥ بتوقيت غرينتش

سمحت سلطات اندونيسيا لمركب يحمل 160 من مسلمي الروهينغا من دخول اراضيها بعد أيام قضوها في البحر.

العالم - اسيا والباسفيك

ويخاطر الآلاف من الروهينغيا ومعظمهم مسلمون ويتعرضون للاضطهاد في بورما ذات الأغلبية البوذية، بحياتهم كل عام في رحلات بحرية طويلة ومكلفة، وغالبًا في سفن متداعية في محاولة للوصول إلى ماليزيا أو إندونيسيا.

وقال المتحدث باسم شرطة المنطقة ويناردي إن القارب الخشبي وصل صباحًا إلى الشاطئ في إقليم أتشيه في أقصى غرب إندونيسيا.

وأضاف “محرك القارب كان معطلًا وحملت الرياح القارب إلى شاطئ قرية لادونغ. قالوا إنهم كانوا تائهين في البحر منذ شهر”.

وقال رئيس مكتب الهجرة المحلي تيلمايزول سياتري إن اللاجئين سيتم إيواؤهم مؤقتًا في منشأة حكومية محلية، وأضاف “سننسق مع المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية حتى يمكن التعامل مع هذه القضية على نحو حسن”.

وهذا ثالث قارب ينقل لاجئين من الروهينغيا يصل إلى إندونيسيا ذات الأغلبية المسلمة في الأشهر الأخيرة، بعد قاربين حملا ما مجموعه 229 من الروهينغيا، ووصلا إلى أتشيه يومي 15 و16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

يأتي ذلك فيما دعا سياسيون من جنوب شرق آسيا ومفوضية اللاجئين إلى إنقاذ سفينة أخرى تحمل ما يصل إلى 200 لاجئ من الروهينغيا، بينهم نساء وأطفال، تائهين في البحر منذ أسابيع عدة.

وشوهدت السفينة في المياه القريبة من تايلاند وماليزيا وإندونيسيا والهند في بحر أندامان ومضيق ملقا، أحد أكثر طرق الشحن ازدحامًا في العالم.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الأسبوع الماضي، إنه أُبلغ عنها منذ أواخر نوفمبر الماضي، وإنها تلقت تقارير عن وفاة ما لا يقل عن 20 شخصًا على متنها، فيما من بقوا أحياء ليس لديهم طعام ولا ماء.

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