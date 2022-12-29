إحياء ذكرى ملحمة يوم البصيرة وميثاق البيعة مع الولاية

العالم - مراسلون

وقال سيدة ايرانية:"قد اتيت الى هنا لاقول لاعداء الثورة الاسلامية انانا لن نساوم علي بثورتنا و قائدها وسندافع عن القيم بدمائنا".



فيما أكد مواطن ايراني:"المتلقي لرسائل هذا الحضور هي الولايات المتحدة و "اسرائيل"وداعمي الفوضى في ايران وفي طلعتهم آل سعود ..اقول لهم ان الشعب هنا يلتف حول الحكومة الاسلامية".



في طهران وفي ساحةِ الامامِ الحسين (ع)، شرقيَ العاصمةِ الايرانية طهران، شاركت في المراسمِ أعدادٌ كبيرةٌ من النساء والرجال ومختلفِ الشرائح ..رسالة الحضور هذه اكثر من اي شيء ترتبط به احداث الاخيرة و اعمال الشغب التي شهدتها البلاد.



وقال فتاة ايرانية:"ما تشاهده هو ردنا علي المشاغبين..نتنطر المسيرات والتجمعات كالتشييع الذي شهدناه قبل يومين او حتي هذه المناسبة لكي نفند بحضورنا مزاعم الاعلام الغربي و العربي ونبين اننا خلف قيمنا الاسلامية".



وفي مثل هذا اليوم، أي الثلاثون من كانون الأول/ديسمبر عام 2009، خرج الشعب الإيراني في مسيرات حاشدة جابت أرجاء البلاد تأييدا للموقف الحازم الذي اتخذه قائد الثورة الإسلامية، إزاء أحداث الشغب التي تلت الانتخابات الرئاسية في نفس العام وتنديدا بمثيري الشغب والخارجين عن القانون الذين تسببوا في تلك الأحداث.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...