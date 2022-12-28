تصدير أكثر من 3.7 مليون طن من البضائع إلى العراق عبر حدود خوزستان

العالم - ايران

وقال بهروز قرة بيغي في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن حجم الصادرات غير النفطية إلى العراق انخفض بنسبة 1٪ من حيث الوزن و 9٪ من حيث القيمة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

واوضح بان أهم السلع المصدرة من جمارك خوزستان إلى العراق هي مواد البناء والأغذية ومنتجات الألبان والأجهزة المنزلية والقطران والكلنكر (مادة أولية لإنتاج الأسمنت) والملابس.

وقال قرة بيغي بان أكبر كمية من البضائع المصدرة إلى العراق كانت من جمارك شلمجة والأدنى من جمارك اهواز.

وأضاف مراقب جمارك خوزستان: خلال هذه الفترة ، لم تدخل أي بضائع من العراق إلى إيران عبر جمارك خوزستان.