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تصدير أكثر من 3.7 مليون طن من البضائع إلى العراق عبر حدود خوزستان

تصدير أكثر من 3.7 مليون طن من البضائع إلى العراق عبر حدود خوزستان
الأربعاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٤ بتوقيت غرينتش

اعلن مراقب جمارك محافظة خوزستان جنوب غرب ايران عن تصدير 3 ملايين و 785 ألف طن من السلع غير النفطية بقيمة 632 مليونا و 25 ألف دولار إلى العراق عبر حدود خوزستان البرية والبحرية، خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الايراني الجاري (بدأ في 21 اذار/مارس).

العالم - ايران

وقال بهروز قرة بيغي في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن حجم الصادرات غير النفطية إلى العراق انخفض بنسبة 1٪ من حيث الوزن و 9٪ من حيث القيمة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

واوضح بان أهم السلع المصدرة من جمارك خوزستان إلى العراق هي مواد البناء والأغذية ومنتجات الألبان والأجهزة المنزلية والقطران والكلنكر (مادة أولية لإنتاج الأسمنت) والملابس.

وقال قرة بيغي بان أكبر كمية من البضائع المصدرة إلى العراق كانت من جمارك شلمجة والأدنى من جمارك اهواز.

وأضاف مراقب جمارك خوزستان: خلال هذه الفترة ، لم تدخل أي بضائع من العراق إلى إيران عبر جمارك خوزستان.

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تصدير أكثر من 3.7 مليون طن من البضائع إلى العراق عبر حدود خوزستان