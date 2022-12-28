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الحرس الثوري: ايران تحبط مخططات اميركا في المنطقة

الحرس الثوري: ايران تحبط مخططات اميركا في المنطقة
الأربعاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

اكد المتحدث باسم حرس الثورة الاسلامية العميد رمضان شريف إن الجمهورية الإسلامية تعد مصدر إلهام للدول الأخرى المحبة للحرية في المنطقة وتعمل على احباط مخططات اميركا في المنطقة ، ولهذا السبب ، فإن العدو يحاول إثارة الفتنة في البلاد.

العالم- ايران

يتبع...

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