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مناورة 'الركن الشديد 3' في غزة بمشاركة نخبة من المقاتلين

مناورة 'الركن الشديد 3' في غزة بمشاركة نخبة من المقاتلين
الأربعاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء،  تنفيذها مناورة "الركن الشديد3" قرب حدود شمال قطاع غزة بمشاركة نُخبة من المقاتلين تخللها استخدام للأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

العالم- فلسطين

وقالت الغرفة المشتركة في بيان لها وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" بعون الله تعالى وقوته، نفذت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية مساء اليوم الأربعاء الموافق 28-12-2022م، مناورة "الركن الشديد3" قرب السياج -الزائل بأمر الله- شمال قطاع غزة، بمشاركة نُخبة من المقاتلين تخللها استخدام للأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

وأوضحت أن المناورة العسكرية لقياس سرعة استجابة قوات المقاومة لأي طارئ واختبار جهوزية المقاتلين للتعبئة والتصدي للعدوان، مبينة أن هذه المناورة تأتي تتويجاً لفترة من التدريب المتقدم المشترك لنخبة من مقاتلي فصائل المقاومة.

ولفتت الغرفة المشتركة للمقاومة إلى أن المناورة تضمنت سيناريوهات تكتيكية مختلفة؛ أبرزها عملية إغارة خلف خطوط العدو تخللها أسر عدد من الجنود، مؤكدة أن هذا الفعل الميداني المشترك الذي ينفذ على أرض أول موقع عسكري يضم كافة الفصائل المنضوية في إطار الغرفة المشتركة، يعبر عن مدى إيمان المقاومة بوجوب توحيد كافة الجهود في مواجهة العدو والوقوف أمام التحديات التي تعصف بالمقدسات والقضية الفلسطينية، وتوحيد الجبهات كافة لمقارعة الاحتلال ومنعه من الاستفراد بأي جزء من أرضنا المباركة وشعبنا الأبيّ ..

ووجهت الفصائل في بيانها رسالة للأسرى داخل سجون الاحتلال، قائلة:" نطمئن أسرانا الأبطال بأن المقاومة الفلسطينية ستظل تعمل ليل نهار حتى كسر القيد والعمل على حرية كل أسير يقبع داخل سجون العدو".

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مناورة 'الركن الشديد 3' في غزة بمشاركة نخبة من المقاتلين

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