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القضاء العراقی يحكم باعدام 'داعشي' بارز في كركوك

القضاء العراقی يحكم باعدام 'داعشي' بارز في كركوك
الأربعاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

اصدر القضاء العراقي، حكما بالاعدام بحق ابرز عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي بعد ان قامت مديرية الأمن (التحقيقات والأمن الوقائي) في هيئة الحشد الشعبي بالقاء القبض عليه في وقت سابق.

العالم - العراق

واوضح الحشد في بيان ان :"الارهابي المدان كان يشغل صفة أمني وينتمي الى ما يسمى (قاطع كركوك)، وهو المسؤول المباشر عن اخطر مفرزة للاغتيالات المسؤولة عن اغتيال العديد من الضباط والمنتسبين بالعبوات اللاصقة والاسلحة الكاتمة للصوت".

واضاف "كما شارك المدان بالعديد من المعارك ضد القوات الامنية، حيث كان ينتمي الى ما يسمى (ولاية الموصل) سابقاً، وقد نجحت مديرية الأمن (التحقيقات والأمن الوقائي) في هيئة الحشد الشعبي بإلقاء القبض على الإرهابي المدان في وقت سابق بخطة استخبارية نوعية وكمين محكم في محافظة كركوك بعد استحصال الموافقات القضائية".

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