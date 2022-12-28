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وزير الداخلية: سيستان وبلوجستان ركيزة مهمة من أركان القوة في إيران

وزير الداخلية: سيستان وبلوجستان ركيزة مهمة من أركان القوة في إيران
الأربعاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش

قال وزير الداخلية أحمد وحيدي: إن أبناء محافظة سيستان وبلوجستان أظهروا أن هذه المحافظة ركن مهم من أركان قوة إيران العزيزة في هذه المنطقة الحساسة.

العالم- ايران

وقال أحمد وحيدي مساء اليوم الأربعاء ، في مراسم التعريف بمحافظ سيستان وبلوجستان ، الذي أقيم بحضور ممثل الولي الفقيه في هذه المحافظة وإمام جمعة زاهدان والعلماء الشيعة والسنة ورؤساء العشائر: ان محافظة سيستان وبلوجستان لديها ابناء غيارى وشرفاء ومخلصين واوفياء ، دعموا النظام والثورة على الدوام وما زالوا كذلك.

واضاف : إن الناس الذين كانوا ولا يزالون مع النظام والثورة بحبهم وتضحياتهم وتفانيهم في كل العصور وأظهروا صدقهم بالتضحية بأرواحهم وأموالهم في كل الأوقات التي مرت بهذه الثورة العزيزة.

وقال وزير الداخلية: إن أبناء سيستان وبلوجستان أظهروا أن كل مؤامرات أعداء هذا البلد لم تؤثر على إرادتهم الحديدية في الدفاع عن الحدود.

وتابع: إن الغيارى من رجال سيستان وبلوجستان أظهروا أن كل مؤامرات الأعداء لا يمكن أن تخلق الشقاق بينهم ولقد برهنوا أنهم يقفون باقتدار وإخلاص وشرف ضد كل مكائد الأعداء ومكائد الشياطين ، ويدافعون عن أرض إيران العزيزة صفًا واحدا كالبنيان المرصوص.

وأوضح وحيدي : ان ايران التي قدمت الشهداء هي قدمت شهداء عظماء متميزين وفريدين في عالمنا المعاصر مثل الشهيد قاسم سليماني الذي خدم في هذا المجال واعتبر نفسه خادمًا للشعب.

وقال: اليوم نكرم أخي العزيز حسين مدرس خياباني ، المحافظ السابق لسيستان وبلوجستان ، وهو مدير قدير وذكي وغزير الإنتاج ، والذي تألق على المسرح وكان من أفضل المحافظين ، والذي كان له سجل أكاديمي جيد جدًا ويعمل على مدار الساعة .

وافاد وزير الداخلية: كان المحافظ السابق للمحافظة على علم تام بهذه المحافظة بسبب الإجراءات التي اتخذها في تشابهار ، وفي الأسبوع الأول من تعيينه محافظًا ، اكتسب معرفة جيدة جدًا بالمنطقة .

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