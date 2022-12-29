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هاشتاغ.. خالد الحربي آخر ضحايا بن سلمان + فيديو

الخميس ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

الرياض (العالم) 2022.12.29 – لم يعد ولي العهد السعودي يتحمل وجود أي شخص يعارضه أو يفكر حتى بمعارضته.. مدير الأمن العام السابق خالد بن قرار الحربي آخر ضحايا ولي العهد.. والسبب؟ رسالة من ضابط الإستخبارات السابق سعد الجبري.

العالم - السعودية

حساب "معتقلي الرأي" السعودي كشف الحكم بالسجن على خالد الحربي: تأكد لنا إصدار حكم بالسجن مدة 25 سنة، ضد مدير الأمن العام السابق، الفريق الأول خالد بن قرار الحربي، بعد إنهاء خدمته وإحالته إلى التقاعد مع إحالته إلى التحقيق في سبتمبر 2021.

من جهته علق حساب "العهد الجديد" على الموضوع وكشف: إقالة مدير الأمن العام الفريق أول خالد قرار الحربي لم يكن بسبب قضايا فساد كما روّج لذلك، بل السبب الرئيسي رسالة وصلته من سعد الجبري، فُسّرت على أنها ترتيب ضد محمد بن سلمان، أما كيف كُشف أمر الرسالة؟ فهذه قصة أخرى نكشفها لاحقاً.

أما "غسان" فعلق متسائلا: خمس وعشرون سنة وما التهمة التي ألبسته إياها الطغمة الحاكمة حتى يُحكم بهذا الحكم الجائر والقاسي؟

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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