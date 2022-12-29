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هاشتاغ.. صدمة النهب في المتاجر الأميركية + فيديو

الخميس ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

واشنطن (العالم) 2022.12.29 – منذ أيام تشهد مدن أميركية عدة عواصف ثلجية هي الأقسى منذ فترة.. وما يلفت النظر أكثر من منظر الثلوج التي تغطي المباني والسيارات، هو مشهد عمليات النهب التي تعرضت لها متاجر لاسيما في مدينة نيويورك وبوفالو ومدن أخرى.. حيث سارع المواطنون إلى اقتحام المتاجر وأخذ كل ما يمكن حمله بحجة مواجهة العواصف.

العالم الأميركيتان

طبعا لو كانت هذه المشاهد في دولة أخرى لكنا رأينا الإعلام الأميركي يصفها بالهمجية والرجعية والتخلف.. لكنها في أميركا، إذا هي تحضر ومدنية.. على أي حال، تعليقات كثيرة من الناشطين العرب على هذه المشاهد.

"حسن الدوايمة" علق: أميركا.. نهب وسرقة المتاجر من قبل الأميركيين على أثر إغلاق الشوارع بسبب الثلوج.. دولة الأجرام آيلة للسقوط.

"أحمد ابو الطيب" أيضا علق: ما الذي يردعهم، الدولة الأميركية أكبر لص في التاريخ، سرقت دولا بأكملها، وقتلت الملايين.. ماذا تتوقع من نفس القاتل؟

نختم مع "ناهية" التي علقت بشيء من الكوميديا: في أميركا وتحديداً بولاية نيويورك بلشوا نهب المتاجر بسبب الأحوال الجوية والله عنا بلبنان أحلى عالم رغم كل الأحوال السيئة.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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